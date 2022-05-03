СБУ предотвратила ракетный обстрел объектов Нацгвардии в Киевской области
Служба безопасности Украины предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачила предателей, которые присоединились к оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В Киевской области контрразведка СБУ задержала российского агента, который передавал врагу данные о дислокации запасного пункта подразделений Национальной гвардии Украины.
Также задержали еще троих предателей. В частности, двое жителей Броварского района во время временной оккупации одного из поселков присоединились к оккупантам и убили двух граждан в поселке Большая Дымерка.
А другой коллаборационист помогал захватчикам обустраивать артиллерийские расчеты и устанавливать блокпосты.
Во Львовской области задержали агента российских спецслужб - представителя криминалитета.
К тому же в Николаевской области на сотрудничестве с врагом разоблачена заместитель председателя Баштанского райсовета. Сообщается, что коллаборантка публично поддерживала захватчиков и участвовала в многочисленных "постановочных" сюжетах российских пропагандистов.
Ранее СБУ сообщало, что оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области.
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