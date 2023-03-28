UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ не набрала голосів за резолюцію Радбезу ООН щодо розслідування атак на "Північний потік"

Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Автор: Володимир Костирін

У Раді Безпеки ООН Росія не набрала достатньої кількості голосів для запропонованої резолюції щодо проведення розслідування атак на газопровід Nordstream ("Північний потік") у ніч проти 26 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Так, у РБ ООН за підсумками голосування у понеділок лише три країни підтримали відповідну резолюцію, запропоновану Росією. Тоді як дванадцять держав - утрималися.

Щоб резолюцію була прийнята, необхідно щонайменше 9 голосів "за", але навіть у цьому випадку Сполучені Штати Америки також могли б, за бажання, застосувати право вето.

Як зазначив США Роберт Вуд на засіданні Радбезу ООН, Штати не мають жодного відношення до нападу на трубопроводи, при цьому диплома поставив питання, чому РФ намагається прийняти резолюцію після того, як більшість членів РБ ООН висловили своє невдоволення цією ініціативою.

Своєю чергою посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "правда не буде розкрита".

Нагадаємо, німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяСеверный поток