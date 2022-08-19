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В РФ набирают добровольцев в Украину, обещая пожизненную пенсию родственникам

Фото: в РФ набирают добровольцев в Украину (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Томской области России всем членам семей добровольцев, которые согласятся воевать в Украине, обещают пожизненную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Такую "замануху" придумали с целью набрать личный состав в новый батальон "Тоян", который вскоре должен отправляться на войну", - говорится в сообщении.

В то же время в "СтратКоме" добавляют, что родным добровольцев при этом не рассказывают, что большинство тел погибших россиян не забирают домой, поэтому получить выплаты за погибшего невозможно, а даже если тело и удается вернуть, компенсации приходится получать не без обращения в суд.

Не говорят российские военкомы и то, что каждый второй доброволец не возвращается домой живым.

Ранее аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, где формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

Напомним, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 оккупантов. Также были уничтожены 69 единиц автомобильной техники врага.

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Война в Украине