В РФ набирают добровольцев в Украину, обещая пожизненную пенсию родственникам

В Томской области России всем членам семей добровольцев, которые согласятся воевать в Украине, обещают пожизненную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Такую "замануху" придумали с целью набрать личный состав в новый батальон "Тоян", который вскоре должен отправляться на войну", - говорится в сообщении.

В то же время в "СтратКоме" добавляют, что родным добровольцев при этом не рассказывают, что большинство тел погибших россиян не забирают домой, поэтому получить выплаты за погибшего невозможно, а даже если тело и удается вернуть, компенсации приходится получать не без обращения в суд.

Не говорят российские военкомы и то, что каждый второй доброволец не возвращается домой живым.