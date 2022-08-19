У РФ набирають добровольців до України, обіцяючи довічну пенсію родичам

У Томській області Росії всім членам родин добровольців, що згодяться воювати в Україні, обіцяють довічну пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"Таку "замануху" вигадали з метою набрати особовий склад у новий батальйон "Тоян", який незабаром має вирушати на війну", - йдеться в повідомленні.

Водночас в "СтратКомі" додають, що рідним добровольців при цьому не розповідають, що більшість тіл загиблих росіян не забирають додому, тому отримати виплати за загиблого не можливо, а навіть якщо тіло і вдається повернути, компенсації доводиться отримувати не без звернення до суду.

Не говорять російські воєнкоми і те, що кожен другий доброволець не повертається додому живим.