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У РФ набирають добровольців до України, обіцяючи довічну пенсію родичам

Фото: у РФ набирають добровольців в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Томській області Росії всім членам родин добровольців, що згодяться воювати в Україні, обіцяють довічну пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Таку "замануху" вигадали з метою набрати особовий склад у новий батальйон "Тоян", який незабаром має вирушати на війну", - йдеться в повідомленні.

Водночас в "СтратКомі" додають, що рідним добровольців при цьому не розповідають, що більшість тіл загиблих росіян не забирають додому, тому отримати виплати за загиблого не можливо, а навіть якщо тіло і вдається повернути, компенсації доводиться отримувати не без звернення до суду.

Не говорять російські воєнкоми і те, що кожен другий доброволець не повертається додому живим.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.

Нагадаємо, українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено 69 одиниць автомобільної техніки ворога.

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Війна в Україні