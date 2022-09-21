РФ може зібрати 10 тисяч ув’язнених на війну, проте відчуватиметься нестача офіцерів

"Пригожин розраховує зібрати щонайменше 10 тисяч осіб за рахунок того, що у виправних установах Росії знаходиться 450 тисяч зеків", заявив екс-керівник прес-служби Генштабу полковник Владислав Селезньов.

У розвідці зазначають, що ця різношерста публіка могла забезпечити противнику кількість, але не якість особового складу.

"Зібрані "добровольці" не проходили потрібної військової підготовки та навряд чи були мотивовані до бою. Контрактну службу обирали переважно чоловіки з бідних регіонів, їхній основний стимул - бажання підзаробити", - заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він підкреслив, що головною проблемою прихованої мобілізації та вербування в Росії стала нестача офіцерського складу.