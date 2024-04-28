РФ может получить преимущество на фронте, но полностью оборону ВСУ не сломает, - ISW

В ближайшие недели российские войска получат существенные тактические преимущества на фронте, пока Украина ожидает прибытия западного вооружения после утверждения пакета финансирования военной помощи США. Но вряд ли Россия сможет полностью разгромить оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, что без дополнительной помощи США в сфере безопасности, Силы обороны смогут "продержаться" до марта или апреля 2024 года.

В ISW убеждены, что прибытие в ближайшие недели американской помощи на фронт, позволит украинским войскам решить текущие проблемы с материально-техническим обеспечением и приостановить российские наступательные операции. Впрочем, армия РФ активизирует усилия по дестабилизации обороны ВСУ и попытается закрепиться до прибытия в Украину помощи в сфере безопасности от США.

Два офицера украинской разведки сообщили изданию Financial Times, что российские войска планируют использовать текущие наступательные операции и ракетные удары по Украине для подготовки поля боя для ожидаемой широкомасштабной российской наступательной операции в конце мая или в июне.

Западный чиновник рассказал изданию, что российские войска могут осуществить дальнейшие "тактические прорывы" в течение следующих недель, но не "захватят" Украину полностью.

"Российские войска способны достичь значительных тактических успехов в районе Авдеевки и оперативно важной цели - захвата города Часов Яр. Однако ни одно из этих усилий вряд ли перерастет в оперативно важное проникновение в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы привести к краху оборонительной линии ВСУ в Донецкой области", - говорится в отчете ISW.