РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили

Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.

На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі "Енгельс", розташованому в Саратовській області.

За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це "Калібри", Х-101, Х-555 та наземні "Іскандери". Їхні основні цілі - українська критична інфраструктура.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, в Україні неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги одночасно низці областей. Також була масштабна загроза по всіх регіонах. Втім, згодом давали відбій.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання Росією нового масованого ракетного удару.

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