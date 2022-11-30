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РФ может увеличить удары по энергетической инфраструктуре, - Воздушные силы

Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (рміяInform)
Автор: Артур Родивилов

Войска России хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, в первую очередь по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой Суспильне, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он не исключает, что российские войска провели ротацию.

На это указывает появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме "Энгельс", расположенном в Саратовской области.

По его словам, ракет в российской армии осталось не так много: преимущественно это "Калибры", Х-101, Х-555 и наземные "Искандеры". Их основные цели - украинская критическая инфраструктура.

Напомним, вчера, 29 ноября, в Украине неоднократно раздавался сигнал воздушной тревоги одновременно ряду областей. Также была и масштабная угроза по всем регионам. Впрочем, спустя некоторое время давали отбой.

Отметим, что на этой неделе власти призвали украинцев особо не игнорировать тревоги, поскольку есть угроза нанесения Россией нового массированного ракетного удара.

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Воздушные силы Украины