РФ може використовувати цивільних та журналістів для шпигунства, - розвідка Данії

Напад РФ на Україну посилив потребу Кремля у зборі розвідданих у країнах НАТО.

"Контролюючи вхід у Балтійське море, Данія відіграватиме важливу стратегічну роль у потенційному військовому конфлікті з Росією як перевалковий пункт для підкріплень НАТО, що робить члена Альянсу особливою увагою для Росії", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що коли Данія, як і інші країни ЄС, вислала 15 російських дипломатів у квітні минулого року, це підірвало можливості Росії шпигувати на данській землі.

Однак потреби РФ в отриманні інформації в Данії збільшилися, тому Кремль може використовувати журналістів, ділових людей або просто цивільних як шпигунів.

Інші методи включатимуть різні форми електронного збору розвідувальних даних і кібершпигунства.