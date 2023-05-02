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РФ може використовувати цивільних та журналістів для шпигунства, - розвідка Данії

Фото: Прапор Данії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія вербуватиме цивільних осіб, а також використовуватиме журналістів та ділових людей для шпигунства за Данією як альтернативу російським дипломатам, яких вислали минулого року за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву розвідки Данії, яку приводить Reuters.

Напад РФ на Україну посилив потребу Кремля у зборі розвідданих у країнах НАТО.

"Контролюючи вхід у Балтійське море, Данія відіграватиме важливу стратегічну роль у потенційному військовому конфлікті з Росією як перевалковий пункт для підкріплень НАТО, що робить члена Альянсу особливою увагою для Росії", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вважає, що коли Данія, як і інші країни ЄС, вислала 15 російських дипломатів у квітні минулого року, це підірвало можливості Росії шпигувати на данській землі.

Однак потреби РФ в отриманні інформації в Данії збільшилися, тому Кремль може використовувати журналістів, ділових людей або просто цивільних як шпигунів.

Інші методи включатимуть різні форми електронного збору розвідувальних даних і кібершпигунства.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу.

Росія веде розвідку у водах країн Північної Європи. Російські військові можуть готувати диверсії на об'єктах енергетичної інфраструктури.

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