РФ может использовать гражданских и журналистов для шпионажа, - разведка Дании

Нападение РФ на Украину усилило потребность Кремля в сборе разведданных в странах НАТО.

"Контролируя вход в Балтийское море, Дания будет играть важную стратегическую роль в потенциальном военном конфликте с Россией как перевалочный пункт для подкреплений НАТО, что делает члена Альянса особым вниманием для России", - говорится в сообщении.

Разведка считает, что, когда Дания, как и другие страны ЕС, выслала 15 российских дипломатов в апреле прошлого года, это подорвало возможности России шпионить на датской земле.

Однако потребности РФ в получении информации в Дании увеличились, поэтому Кремль может использовать журналистов, деловых людей или просто гражданских в качестве шпионов.

Другие методы будут включать различные формы электронного сбора разведывательных данных и кибершпионажа.