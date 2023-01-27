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РФ може використати рішення НКРЕКП про штрафи енергетиків для дестабілізації ситуації в Україні, - нардеп

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П'ятниця 27 січня 2023 20:17
РФ може використати рішення НКРЕКП про штрафи енергетиків для дестабілізації ситуації в Україні, - нардеп Фото: РФ може використати рішення НКРЕКП про штрафи енергетиків для дестабілізації ситуації в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Рішення НКРЕКП про штрафи для українських енергетиків можуть зіграти на руку російській пропаганді і бути використані п’ятою колоною для дестабілізації ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка на засіданні комісії.

"У суспільстві нагнітається наратив: там в енергетиці крадуть електроенергію й експортують її кудись, і дурять нас усіх. І оце, повірте, я це відчуваю. Це ж масові п’яті колони це роздувають. Тому в цій ситуації ми мусимо зрозуміти, ми не маємо права сьогодні робити шкоду репутації героїв енергетичного фронту", - заявив Кучеренко і закликав НКРЕКП утриматись від практики звинувачування на адресу енергетиків і накладання на них штрафів за відключення світла.

Він також наголосив, ситуація в енергосистемі через ворожі терористичні атаки дійсно складна. І будь-які необдумані рішення органів державної влади, направлені проти енергетиків, можуть мати негативні наслідки.

"Я не хочу, щоби ми сьогодні працювали проти авторитету енергетики української і проти авторитету незалежного регулятора", - зазначив депутат.

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

Також РБК-Україна писало, що НКРЕКП почало штрафувати обленерго за відключення світла в умовах дефіциту електроенергії.

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