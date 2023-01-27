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РФ может использовать решение НКРЭКУ о штрафах энергетиков для дестабилизации ситуации в Украине, - нардеп

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Пятница 27 января 2023 20:17
РФ может использовать решение НКРЭКУ о штрафах энергетиков для дестабилизации ситуации в Украине, - нардеп Фото: РФ может использовать решение НКРЭКУ о штрафах энергетиков для дестабилизации ситуации в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Решения НКРЭКУ о штрафах для украинских энергетиков могут сыграть на руку российской пропаганде и использовать пятую колонну для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко на заседании комиссии.

"В обществе нагнетается нарратив: там в энергетике воруют электроэнергию и экспортируют ее куда-то, и обманывают нас всех. И вот, поверьте, я это чувствую. Это же массовые пятые колонны это раздувают. Поэтому в этой ситуации мы должны понять, мы не имеем право сегодня вредить репутации героев энергетического фронта", - заявил Кучеренко и призвал НКРЭКУ воздержаться от практики обвинения в адрес энергетиков и наложения на них штрафов за отключение света.

Он также подчеркнул, что ситуация в энергосистеме из-за вражеских террористических атак действительно сложна. И любые необдуманные решения органов государственной власти, направленные против энергетиков могут иметь негативные последствия.

"Я не хочу, чтобы мы сегодня работали против авторитета энергетики украинского и против авторитета независимого регулятора", - отметил депутат.

Напомним, 26 января Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.

Также РБК-Украина писала, что НКРЭКУ начало штрафовать облэнерго за отключение света в условиях дефицита электроэнергии.

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