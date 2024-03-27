Найгірше у Горлівці. На окупованій частині Донецької області тисячі людей залишились без світла

Як зазначають в ЦНС, через війну тимчасово окуповані території залишили багато енергетиків, відтак росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій", - зазначають в ЦНС.

"Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію кремля. Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує", - наголошують у повідомленні.

Водночас у Центрі нацспротиву зауважують, що забезпечення життєдіяльності на захоплених землях це прямий обов’язок окупантів, згідно з міжнародним правом, яким Росія вчергове нехтує.

Варто зауважити, що буквально сьогодні окупанти заявили про обстріл Горлівки. У центрі міста нібито була атакована котельня. За словами гуляйтерів, є один загиблий та поранені.