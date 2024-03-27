Хуже всего в Горловке. На оккупированной части Донецкой области тысячи людей остались без света

На оккупированной территории Донецкой области из-за отсутствия энергетиков более 10 тысяч абонентов остаются без света уже недели. Самая тяжелая ситуация в Горловке и в некоторых районах Донецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления и "Новини Донбасу".
Как отмечают в ЦНС, в результате временно оккупированные территории покинули много энергетиков, поэтому россияне не могут преодолеть разрушение инфраструктуры в результате боевых действий", - отмечают в ЦНС.
"Оккупационная администрация не способна наладить восстановление региона, ведь являются сугубо ставленниками, обслуживающими военную кампанию кремля. Москва тоже не спешит оказывать помощь, ведь жизнь украинцев для террористов ничего не стоит", - отмечают в сообщении.
В то же время в Центре нацсопротивления отмечают, что обеспечение жизнедеятельности на захваченных землях это прямая обязанность оккупантов, согласно международному праву, которым Россия в очередной раз пренебрегает.
Стоит отметить, что буквально сегодня оккупанты заявили об обстреле Горловки. В центре города якобы была атакована котельная. По словам гуляйтеров, есть один погибший и раненый.
Вчера сообщалось, что в Донецке и других временно оккупированных городах региона проблемы с подачей света , воды и тепла. Перебои начались с утра, 26 марта.
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