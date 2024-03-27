Хуже всего в Горловке. На оккупированной части Донецкой области тысячи людей остались без света

Как отмечают в ЦНС, в результате временно оккупированные территории покинули много энергетиков, поэтому россияне не могут преодолеть разрушение инфраструктуры в результате боевых действий", - отмечают в ЦНС.

"Оккупационная администрация не способна наладить восстановление региона, ведь являются сугубо ставленниками, обслуживающими военную кампанию кремля. Москва тоже не спешит оказывать помощь, ведь жизнь украинцев для террористов ничего не стоит", - отмечают в сообщении.

В то же время в Центре нацсопротивления отмечают, что обеспечение жизнедеятельности на захваченных землях это прямая обязанность оккупантов, согласно международному праву, которым Россия в очередной раз пренебрегает.

Стоит отметить, что буквально сегодня оккупанты заявили об обстреле Горловки. В центре города якобы была атакована котельная. По словам гуляйтеров, есть один погибший и раненый.