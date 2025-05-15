РФ може вдарити ракетами по Сумах: жителів закликали перебувати в укриттях

Як повідомили в ОВА, за оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

Привокзальна площа, 7 і 9;

проспект Шевченка, 2.

Орієнтовний час - 17:00

"Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел", - зазначили в ОВА.