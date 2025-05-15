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РФ може вдарити ракетами по Сумах: жителів закликали перебувати в укриттях

Фото: у Сумах попередили про загрозу ракетного удару (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 15 травня планують завдати ракетних ударів по Сумах. Влада закликала жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Як повідомили в ОВА, за оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

  • Привокзальна площа, 7 і 9;
  • проспект Шевченка, 2.

Орієнтовний час - 17:00

"Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел", - зазначили в ОВА.

Удар РФ по Сумах 14 травня

Нагадаємо, вчора вдень, 14 травня, у низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги в Сумах прогримів вибух. Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще дев'ять - поранені.

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