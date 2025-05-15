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РФ может ударить ракетами по Сумах: жителей призвали находиться в укрытиях

Фото: в Сумах предупредили об угрозе ракетного удара (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 15 мая планируют нанести ракетные удары по Сумах. Власти призвали жителей города находиться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Как сообщили в ОВА, по оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по таким объектам:

  • Привокзальная площадь, 7 и 9;
  • проспект Шевченко, 2.

Ориентировочное время - 17:00

"Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников", - отметили в ОВА.

 

Удар РФ по Сумах 14 мая

Напомним, вчера днем, 14 мая, в ряде регионов Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв. Впоследствии и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.

В Сумской ОГА сообщили, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять - ранены.

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