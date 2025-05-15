РФ может ударить ракетами по Сумах: жителей призвали находиться в укрытиях

Как сообщили в ОВА, по оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по таким объектам:

Привокзальная площадь, 7 и 9;

проспект Шевченко, 2.

Ориентировочное время - 17:00

"Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников", - отметили в ОВА.