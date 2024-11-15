РФ може тримати у Каспійському морі носії для пусків "Оніксів" і "Цирконів", - ВМС
Росія може тримати у Каспійському морі носії ракет з унітарними установками. Такі носії можуть запускати не лише ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у Каспійському морі росіяни також тримають носії крилатих ракет, як у Чорному та Азовському. У Каспійському морі також можуть бути носії з унітарними пусковими установками. Проте ця інформація ще перевіряється.
"На відміну від нашого Азово-Чорноморського регіону, тут вони мають 8 носіїв, які здатні запускати лише "Калібри". Тобто, на деяких інших проєктах у них уже стоять унітарні, які можуть запускати ще "Онікси" і "Циркони" теоретично. І в складі Каспійської флотилії, можливо, є такі зразки", - сказав речник.
Плетенчук додав, що у районі Каспію є принаймні кілька носіїв крилатих ракет. За його словами, технічні характеристики дозволяють використовувати їх із тієї акваторії, але підтверджених кейсів поки немає.
Удар по Каспію
Нагадаємо, 6 листопада дрони ГУР Міноборони вперше атакували російську флотилію у Каспійському морі. Вона обстрілювала територію України, а 177-й полк морської піхоти був залучений у бойових діях у Херсонській та Запорізькій областях.
За даними джерел РБК-Україна, могли бути пошкоджені ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проєкту 21631.
Варто додати, що Росія з бомбардувальників запускає ракети по Україні з району Каспійського моря. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зранку 15 листопада РФ підняла у повітря вісім літаків Ту-95МС. Вони летіли до пускових рубежів, але пусків так і не було.
Більше про те, чому Росія "грає" зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика ракетна атака - у матеріалі РБК-Україна.
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