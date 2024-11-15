РФ може тримати у Каспійському морі носії для пусків "Оніксів" і "Цирконів", - ВМС

Росія може тримати у Каспійському морі носії ракет з унітарними установками. Такі носії можуть запускати не лише ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у Каспійському морі росіяни також тримають носії крилатих ракет, як у Чорному та Азовському. У Каспійському морі також можуть бути носії з унітарними пусковими установками. Проте ця інформація ще перевіряється.

"На відміну від нашого Азово-Чорноморського регіону, тут вони мають 8 носіїв, які здатні запускати лише "Калібри". Тобто, на деяких інших проєктах у них уже стоять унітарні, які можуть запускати ще "Онікси" і "Циркони" теоретично. І в складі Каспійської флотилії, можливо, є такі зразки", - сказав речник.

Плетенчук додав, що у районі Каспію є принаймні кілька носіїв крилатих ракет. За його словами, технічні характеристики дозволяють використовувати їх із тієї акваторії, але підтверджених кейсів поки немає.