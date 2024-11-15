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РФ может держать в Каспийском море носители для пусков "Ониксов" и "Цирконов", - ВМС

Каспий, Пятница 15 ноября 2024 12:24
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РФ может держать в Каспийском море носители для пусков "Ониксов" и "Цирконов", - ВМС Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может держать в Каспийском море носители ракет с унитарными установками. Такие носители могут запускать не только ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Каспийском море россияне также держат носители крылатых ракет, как в Черном и Азовском. В Каспийском море могут быть носители с унитарными пусковыми установками. Однако эта информация еще проверяется.

"В отличие от нашего Азово-Черноморского региона, здесь у них 8 носителей, которые способны запускать только "Калибры". То есть, на некоторых других проектах у них уже стоят унитарные, которые могут запускать еще "Ониксы" и "Цирконы" теоретически. И в составе Каспийской флотилии, возможно, есть такие образцы", - сказал спикер.

Плетенчук добавил, что в районе Каспия есть по крайней мере несколько носителей крылатых ракет. По его словам, технические характеристики позволяют использовать их из той акватории, но подтвержденных кейсов пока нет.

Удар по Каспию

Напомним, 6 ноября дроны ГУР Минобороны впервые атаковали российскую флотилию в Каспийском море. Она обстреливала территорию Украины, а 177 полк морской пехоты был привлечен к боевым действиям в Херсонской и Запорожской областях.

По данным источников РБК-Украина, могли быть повреждены ракетные корабли Татарстан и Дагестан, а также малые ракетные корабли проекта 21631.

Следует добавить, что Россия с бомбардировщиков запускает ракеты по Украине из района Каспийского моря. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, утром 15 ноября РФ подняла в воздух восемь самолетов Ту-95МС. Они летели в пусковые рубежи, но пусков так и не было.

Больше о том, почему Россия "играет" со взлетами Ту-95 и возможна ли большая ракетная атака - в материале РБК-Украина.

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