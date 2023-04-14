РФ не может проводить широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, - ISW
Аналитики убеждены, что сегодня российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Специалисты привели слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова от 13 апреля о том, что Москва перекинула силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута.
В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК "Вагнер" и обычных войск в Бахмуте.
"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия - в своей нынешней форме - не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", - объяснили в ISW.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- Высокопоставленный украинский чиновник предупредил, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на серьезные проблемы с формированием вооруженных сил сегодня.
- Кремль еще не принялся за необходимую реорганизацию своих военных усилий, чтобы использовать эффект масштаба для поддержки большого формирования российских войск.
- Российский диктатор Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
- Российские войска продолжают укреплять свои позиции на юге Украины, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сторонники продолжают вражду с властями Санкт-Петербурга.
- Сообщается, что ЧВК "Вагнер" учит украинских детей обращаться с оружием в рамках Юнармии на оккупированных территориях Украины.
Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.
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