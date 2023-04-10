РФ може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532

Окупанти мають критично низьку кількість ракет, а отже, будуть змушені вишукувати нові засоби ураження.

"Цілком ймовірно, що іранські безпілотники Miraj-532 можуть бути застосовані проти України", - сказала Гуменюк.

За її словами, РФ може почати домовлятись з Іраном про такі поставки, проте в Україні не фіксували подібних спроб Росії. Представники ЗСУ вже вивчають заявлені характеристики цього безпілотника, аби українська ППО вправно відпрацювала та змогла захистити наше небо.

Miraj-532

Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.

Ще однією перевагою Miraj-532 є те, що його можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.