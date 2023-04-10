РФ може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532

РФ з часом може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Окупанти мають критично низьку кількість ракет, а отже, будуть змушені вишукувати нові засоби ураження.
"Цілком ймовірно, що іранські безпілотники Miraj-532 можуть бути застосовані проти України", - сказала Гуменюк.
За її словами, РФ може почати домовлятись з Іраном про такі поставки, проте в Україні не фіксували подібних спроб Росії. Представники ЗСУ вже вивчають заявлені характеристики цього безпілотника, аби українська ППО вправно відпрацювала та змогла захистити наше небо.
Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.
Ще однією перевагою Miraj-532 є те, що його можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.
Нагадаємо, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про успішне випробування нового безпілотника-камікадзе Miraj-532.
Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" роками вело торгівлю з підсанкційними іранськими компаніями, які пов'язані з військовою промисловістю, зокрема причетні до розробки дронів-камікадзе типу Shahed.
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