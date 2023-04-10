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РФ може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532

Фото: Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ з часом може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Окупанти мають критично низьку кількість ракет, а отже, будуть змушені вишукувати нові засоби ураження.

"Цілком ймовірно, що іранські безпілотники Miraj-532 можуть бути застосовані проти України", - сказала Гуменюк.

За її словами, РФ може почати домовлятись з Іраном про такі поставки, проте в Україні не фіксували подібних спроб Росії. Представники ЗСУ вже вивчають заявлені характеристики цього безпілотника, аби українська ППО вправно відпрацювала та змогла захистити наше небо.

Miraj-532

Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.

Ще однією перевагою Miraj-532 є те, що його можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.

Нагадаємо, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про успішне випробування нового безпілотника-камікадзе Miraj-532.

Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" роками вело торгівлю з підсанкційними іранськими компаніями, які пов'язані з військовою промисловістю, зокрема причетні до розробки дронів-камікадзе типу Shahed.

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