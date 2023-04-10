РФ может начать использовать против Украины новые иранские беспилотники Miraj-532

Оккупанты имеют критически низкое количество ракет, а значит, они будут вынуждены выискивать новые средства поражения.

"Вполне вероятно, что иранские беспилотники Miraj-532 могут быть применены против Украины", - сказала Гуменюк.

По ее словам, РФ может начать договариваться с Ираном о таких поставках, однако в Украине не фиксировали подобных попыток России. Представители ВСУ уже изучают заявленные характеристики этого беспилотника, чтобы украинская ПВО умело отработала и смогла защитить наше небо.

Miraj-532

Этот дрон может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.

Еще одним преимуществом Miraj-532 является то, что можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.