РФ може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532
РФ з часом може почати використовувати проти України нові іранські безпілотники Miraj-532.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Окупанти мають критично низьку кількість ракет, а отже, будуть змушені вишукувати нові засоби ураження.
"Цілком ймовірно, що іранські безпілотники Miraj-532 можуть бути застосовані проти України", - сказала Гуменюк.
За її словами, РФ може почати домовлятись з Іраном про такі поставки, проте в Україні не фіксували подібних спроб Росії. Представники ЗСУ вже вивчають заявлені характеристики цього безпілотника, аби українська ППО вправно відпрацювала та змогла захистити наше небо.
Miraj-532
Цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.
Ще однією перевагою Miraj-532 є те, що його можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.
Нагадаємо, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про успішне випробування нового безпілотника-камікадзе Miraj-532.
Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" роками вело торгівлю з підсанкційними іранськими компаніями, які пов'язані з військовою промисловістю, зокрема причетні до розробки дронів-камікадзе типу Shahed.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.