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РФ может начать использовать против Украины новые иранские беспилотники Miraj-532

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Понедельник 10 апреля 2023 16:41
РФ может начать использовать против Украины новые иранские беспилотники Miraj-532 Фото: Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия со временем может начать использовать против Украины новые иранские беспилотники Miraj-532.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя прессцентра ОК "Юг" Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Оккупанты имеют критически низкое количество ракет, а значит, они будут вынуждены выискивать новые средства поражения.

"Вполне вероятно, что иранские беспилотники Miraj-532 могут быть применены против Украины", - сказала Гуменюк.

По ее словам, РФ может начать договариваться с Ираном о таких поставках, однако в Украине не фиксировали подобных попыток России. Представители ВСУ уже изучают заявленные характеристики этого беспилотника, чтобы украинская ПВО умело отработала и смогла защитить наше небо.

Miraj-532

Этот дрон может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.

Еще одним преимуществом Miraj-532 является то, что можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.

Напомним, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном испытании нового беспилотника-камикадзе Miraj-532.

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" годами вело торговлю с подсанкционными иранскими компаниями, связанными с военной промышленностью, в том числе причастные к разработке дронов-камикадзе типа Shahed.

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