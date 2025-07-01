Політолог про конфлікт РФ і Азербайджану: Москва втрачає вплив на Південному Кавказі

Відносини між Росією та Азербайджаном суттєво охололи. Фактично це означає, що у Москви більше немає значного впливу на Південному Кавказі.

"Це не означає кардинальної зміни політики Азербайджану, але суттєве охолодження. Тим більше що воно проявляється вже як тенденція. Тому що кілька місяців тому було таке помітне охолодження, пов'язане з тим, що росіяни збили азербайджанський цивільний літак і не вибачилися за це, не взяли на себе відповідальність", - зазначив політолог, коментуючи конфлікт двох країн.



Він звернув увагу, що в Росії національні меншини, особливо кавказькі та центральноазіатські, сприймаються як внутрішня проблема. Під час облави в Єкатеринбурзі на громадян Азербайджану проявилася надмірна агресія.

"Тому навіть якщо там були підозри в якихось кримінальних злочинах у цих людей, той факт, що одночасно загинуло двоє людей під час затримання і обшуків і ще більша група постраждала, явно свідчить про (жорстокі - ред.) методи. В Азербайджані це сприйняли як антиазербайджанський крок", - зазначив Фесенко.

Реакція Азербайджану

На думку політолога, президент Азербайджану Ільхам Алієв відреагував жорстко, оскільки почувається більш упевнено, ніж раніше. Зокрема, він відчуває себе переможцем у війні з Вірменією, а також спирається на підтримку Туреччини.

При цьому Алієв спостерігав, як Росія не допомогла Ірану у війні з Ізраїлем. Це додало йому сміливості.

"Ослаблення Росії на Кавказі, на Близькому Сході, в принципі, відповідає інтересам Азербайджану. І ось такі сміливі і досить жорсткі дії з боку Азербайджану - це теж сама по собі ознака того, що Азербайджан не боїться робити таким чином щодо Росії", - вважає він.

Водночас, як додав Фесенко, розриву відносин між двома країнами не очікується. Це тільки "тимчасова корекція".

"Ну і, безумовно, це ознака ослаблення впливу Росії на Південному Кавказі, на пострадянському просторі. Ця тенденція безумовно має певне значення для нас, але, на жаль, вона поки що нам не допоможе безпосередньо в нашій війні з Росією... Але тим не менш, будь-яке послаблення позиції Росії, безумовно, для нас має певне значення. І дай Боже, щоб ця тенденція посилювалася надалі", - додав він.