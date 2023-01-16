РФ може підвищити податки через витрати на війну проти України і ціни на нафту, - Reuters

Ціна на нафту марки Urals, що є основним експортним товаром РФ, впала більш ніж на 20% з початку грудня минулого року, коли західні країни на чолі з Великою сімкою ввели цінову стелю в 60 доларів на експорт російської нафти, щоб обмежити можливості Москви фінансувати свою війну проти України.

У поточному році це може виявитися проблематичним, враховуючи, що в Росії федеральний бюджет на 2023-й заснований на прогнозованій ціні на нафту марки Urals трохи більш як 70 доларів за барель, а зараз ціни торгуються ближче до 50 доларів.

Оскільки цінова стеля, західні санкції та ембарго ЄС ускладнюють експорт нафти з Росії, Москва покладалася на Китай та Індію, щоб заповнити цю прогалину.

У матеріалі також наводиться попередження Альфа-банку про те, що на горизонті маячить зниження доходів від експорту газу та нафтопродуктів.

Аналітики кажуть, що оскільки уряд РФ збільшив витрати більш ніж на чверть у 2022 році, частково для фінансування своїх окупаційних сил в Україні, ціна на нафту, необхідну для балансу бюджету, підскочила з 67 до 101 долара за барель.

Якщо врахувати дивіденди "Газпрому" у розмірі 1,85 трлн рублів (27,5 млрд доларів США) та одноразові податки минулого року, фактична ціна на нафту, необхідна для балансу, може досягати 115 доларів за барель.

Бюджетна діра Росії у 2022 році склала 3,3 трлн рублів (близько 49 млрд доларів), або 2,3% ВВП, і може знову перевищити 2% у 2023 році, оскільки стеля цін обмежує експортні доходи Росії, заявляв у грудні глава Мінфіну РФ Антон Сілуанов.

За словами головного економіста "Альфа-банку" Наталії Орлової, коли існує великий розрив між фактичною ціною на нафту та ціною, що балансує, він не може бути стійко покритий коштом запозичень.

"Необхідні деякі заходи для коригування податково-бюджетної політики або шляхом скорочення видатків, або за рахунок пошуку додаткових доходів", - сказала вона і додала, що про скорочення видатків, найімовірніше, не може бути й мови.

Економісти "Ренесанс Капіталу" зазначають, що торішній бюджет, який був сильно зміщений у бік видатків на оборону, підвищив ризик збільшення податкового навантаження у середньостроковій перспективі.

Заступник глави Мінфіну РФ Олексій Сазанов натякнув на можливість чергового підвищення податків у грудні, припускаючи, що уряд продовжить вивчення областей податкового потенціалу у 2023 році.

Неясно, які галузі торкнуться підвищення податків і якою мірою цей тягар ляже на населення. За словами Сазанова, ставки ПДВ, податки на прибуток та прибутковий податок не зміняться, але інші галузі можуть зіткнутися з вищими податками.

Уряд РФ вже різко збільшив податкове навантаження на нафтогазову галузь на 2023-2025 роки, що стало найбільшим підвищенням в його історії на тлі війни проти України, що триває. Очікується, що ці заходи принесуть додатково 3,6 трлн рублів до бюджету Росії за три роки.

Проте аналіз бюджету агентства Reuters показує, що лише цього року Москва витратить на оборону та безпеку загалом 9,4 трильйона рублів (140 мільярдів доларів), тобто майже третину бюджету, а це означає менше грошей на охорону здоров'я, освіту та дослідження.