РФ может повысить налоги из-за расходов на войну против Украины и цен на нефть, - Reuters

Цена на нефть марки Urals, что является основным экспортным товаром РФ, упала более чем на 20% с начала декабря прошлого года, когда западные страны во главе с Большой семеркой ввели ценовой потолок в 60 долларов на экспорт российской нефти, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать свою войну против Украины.

В текущем году это может оказаться проблематичным, учитывая, что в России федеральный бюджет на 2023-й основан на прогнозируемой цене на нефть марки Urals чуть более 70 долларов за баррель, а в настоящее время цены торгуются ближе к 50 долларам.

Поскольку ценовой потолок, западные санкции и эмбарго ЕС затрудняют экспорт нефти из России, Москва полагалась на Китай и Индию, чтобы восполнить этот пробел.

В материале также приводится предупреждение "Альфа-банка" о том, что на горизонте маячит снижение доходов от экспорта газа и нефтепродуктов.

Аналитики говорят, что, поскольку правительство РФ увеличило расходы более чем на четверть в 2022 году, отчасти для финансирования своих оккупационных сил в Украине, цена на нефть, необходимая для баланса бюджета, подскочила с 67 до 101 доллара за баррель.

Если учесть дивиденды "Газпрома" в размере 1,85 трлн рублей (27,5 млрд долларов США) и единовременные налоги в прошлом году, фактическая цена на нефть, необходимая для баланса, может достигать 115 долларов за баррель.

Бюджетная дыра России в 2022 году составила 3,3 трлн рублей (около 49 млрд долларов), или 2,3% ВВП, и может снова превысить 2% в 2023 году, поскольку потолок цен ограничивает экспортные доходы России, заявлял в декабре глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам главного экономиста "Альфа-банка" Натальи Орловой, когда существует большой разрыв между фактической ценой на нефть и балансирующей ценой, он не может быть устойчиво покрыт за счет заимствований.

"Необходимы некоторые меры для корректировки налогово-бюджетной политики либо за счет сокращения расходов, либо за счет поиска дополнительных доходов", - сказала она и добавила, что о сокращении расходов, вероятнее всего, не может быть и речи.

Экономисты "Ренессанс Капитала" отмечают, что прошлогодний бюджет, который был сильно смещен в сторону расходов на оборону, повысил риск увеличения налоговой нагрузки в среднесрочной перспективе.

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов намекнул на возможность очередного повышения налогов в декабре, предполагая, что правительство продолжит изучение областей налогового потенциала в 2023 году.

Неясно, какие отрасли коснутся повышения налогов и в какой степени это бремя ляжет на население. По словам Сазанова, ставки НДС, налоги на прибыль и подоходный налог не изменятся, но другие отрасли могут столкнуться с более высокими налогами.

Правительство РФ уже резко увеличило налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль на 2023-2025 годы, что стало самым большим повышением в его истории на фоне продолжающейся войны против Украины. Ожидается, что эти меры принесут дополнительно 3,6 трлн рублей в бюджет России за три года.

Однако анализ бюджета агентства Reuters показывает, что только в этом году Москва потратит на оборону и безопасность в общей сложности 9,4 триллиона рублей (140 миллиардов долларов), то есть почти треть бюджета, а это означает меньше денег на здравоохранение, образование и исследования.