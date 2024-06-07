РФ може передати Білорусі бригадний комплект "Іскандерів", триває будівництво ангарів, - ЗМІ

На військовому містечку в Осиповичах (Білорусь) почали будувати нові ангари для військової техніки. Йдеться про "Іскандери", які Мінськ отримує від Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Гаюн" та "Радыё Свабода".
Зазначається, що нові супутникові фотографії опублікувала білоруська редакція видання "Радіо Свобода". Йдеться про військове містечко №2 "Південний" в Осиповичах, де видно будівництво двох сховищ для військової техніки.
"Вони схожі на сховище для ОТРК "Іскандер-М", яке вже було збудовано на території цього військового містечка в 2022-23 роках. Один такий ангар розрахований на розміщення 13 одиниць техніки", - пише "Гаюн".
Фото: Будівництво ангарів (svaboda.org)
При цьому зазначається, що нові сховища призначені саме для "Іскандерів". Раніше Збройні сили Білорусі отримали не менше 18 одиниць техніки зі складу ОТРК "Іскандер-М", для зберігання яких недостатньо було одного сховища, побудованого раніше.
У "Гаюн" роблять висновок, що будівництво нових сховищ може свідчити, що Росія планує передати Білорусі бригадний комплект ОТРК "Іскандер-М".
До бригадного комплекту "Іскандер-М" техніки входять:
Загалом мова йде про 51 одиницю техніки.
Армія Білорусі одержала від РФ ракетні комплекси Іскандер. На початку цього року диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що на озброєння надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М".
Пізніше "Гаюн" фіксувала переміщення "Іскандерів" по Мінській області. Важливо відзначити, що ОТРК "Іскандер-М" перебуває на озброєнні 465-ї ракетної бригади, що дислокується в Осиповичах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.