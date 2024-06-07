РФ может передать Беларуси бригадный комплект "Искандеров", продолжается строительство ангаров, - СМИ

В военном городке в Осиповичах (Беларусь) начали строить новые ангары для военной техники. Речь идет об "Искандерах", которые Минск получает от Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Гаюн" и "Радио Свобода".
Новые спутниковые фотографии опубликовала белорусская редакция издания "Радио Свобода". Речь идет о военном городке №2 "Южный" в Осиповичах, где видно строительство двух хранилищ для военной техники.
"Они похожи на хранилище для ОТРК "Искандер-М", которое уже было построено на территории этого военного городка в 2022-23 годах. Один такой ангар рассчитан на размещение 13 единиц техники", - пишет "Гаюн".
Фото: Строительство ангаров (svaboda.org)
При этом отмечается, что новые хранилища предназначены именно для "Искандеров". Ранее Вооруженные силы Беларуси получили не менее 18 единиц техники из состава ОТРК "Искандер-М", для хранения которых недостаточно было одного хранилища, построенного ранее.
В "Гаюн" приходят к выводу, что строительство новых хранилищ может свидетельствовать, что Россия планирует передать Беларуси бригадный комплект ОТРК "Искандер-М".
В бригадный комплект "Искандер-М" техники входят:
В общей сложности речь идет о 51 единице техники.
Армия Беларуси получила от РФ ракетные комплексы Искандер. В начале этого года диктатор Александр Лукашенко заявлял, что на вооружение поступило два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М".
Позже "Гаюн" фиксировала перемещение "Искандеров" по Минской области. Важно отметить, что ОТРК "Искандер-М" находится на вооружении 465-й ракетной бригады, дислоцирующейся в Осиповичах.
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