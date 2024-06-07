РФ может передать Беларуси бригадный комплект "Искандеров", продолжается строительство ангаров, - СМИ

Новые спутниковые фотографии опубликовала белорусская редакция издания "Радио Свобода". Речь идет о военном городке №2 "Южный" в Осиповичах, где видно строительство двух хранилищ для военной техники.

"Они похожи на хранилище для ОТРК "Искандер-М", которое уже было построено на территории этого военного городка в 2022-23 годах. Один такой ангар рассчитан на размещение 13 единиц техники", - пишет "Гаюн".

Фото: Строительство ангаров (svaboda.org)

При этом отмечается, что новые хранилища предназначены именно для "Искандеров". Ранее Вооруженные силы Беларуси получили не менее 18 единиц техники из состава ОТРК "Искандер-М", для хранения которых недостаточно было одного хранилища, построенного ранее.

В "Гаюн" приходят к выводу, что строительство новых хранилищ может свидетельствовать, что Россия планирует передать Беларуси бригадный комплект ОТРК "Искандер-М".

Что такое бригадный комплект

В бригадный комплект "Искандер-М" техники входят:

самоходные пусковые установки;

транспортно-зарядные машины;

ракеты;

комплексная система автоматизированного управления;

средства контроля технического состояния;

пункт подготовки данных

В общей сложности речь идет о 51 единице техники.