РФ може напасти на НАТО після війни з Україною, - голова МЗС Німеччини

Вадефуль на тлі переговорів про припинення вогню в Україні , наголосив на важливості серйозних гарантій безпеки з боку Заходу, і особливо Сполучених Штатів .

"Це, звичайно, означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє, підтримувати Україну у разі повторного вторгнення Росії", - заявив політик.

Він зазначив, що Україна зможе обговорювати територіальні поступки лише за умови наявності надійних запобіжників від повторного нападу.

На думку міністра, європейські країни також мають долучитися до майбутніх структур безпеки, проте конкретні кроки будуть визначені лише після укладення угоди про припинення вогню.

Політик застеріг від надмірного оптимізму, вказавши, що Москва може використати паузу у бойових діях для швидкого нарощування сил проти Альянсу.

Вадефуль підкреслив, що нинішня архітектура безпеки має будуватися на протидії російським загрозам через посилення збройних сил та єдність союзників.

"Наш аналіз полягає і залишиться в найближчому майбутньому в тому, що ми можемо отримати безпеку в Європі тільки як безпеку від Росії. Безпеку можна досягти тільки з позиції сили, єдності в альянсі та обороноздатності збройних сил", - сказав він.

Оцінити ступінь ймовірності сценарію, за якого Кремль скористається перемир'ям в Україні для нападу на територію НАТО, міністр закордонних справ ФРН відмовився.

"Я можу лише порадити бути готовим до такого розвитку подій", - додав він.

Як зазначив Вадефуль, Німеччина не має приводу скорочувати оборонні зусилля: у відносинах з Кремлем Європі слід поводитися з позиції сильного.

"Якщо російська армія досягне в Україні сталого військового успіху, це буде серйозною загрозою для НАТО", - попередив міністр.