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РФ може готувати операцію по дестабілізації ситуації в Молдові, - ISW

Фото: Росія може готувати операцію щодо дестабілізації ситуації в Молдові (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія за допомогою Придністров'я може готувати інформаційні умови для операції з дестабілізації ситуації у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У так званому "міністерстві держбезпеки" Придністров'я вчора, 12 січня, опублікували прес-реліз, у якому стверджується, що молдавські спецназівці нібито готують "спеціальні бойові групи" для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення чи знищення високопосадовців та працівників правоохоронних органів.

Аналітики ISW раніше повідомляли, що МДБ – це організація, співробітники якої, ймовірно, одержують накази безпосередньо з Москви. МДБ та офіційні особи Придністров'я раніше робили аналогічні, менш ескалаційні заяви, ймовірно, також у рамках зусиль Кремля щодо створення інформаційних умов, спрямованих на дестабілізацію ситуації у Молдові та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні.

Інцидент на кордоні Придністров'я та України

Нагадаємо, у середу, 10 січня, невизнане "міністерство держбезпеки" Придністров'я повідомило про стрілянину на кордоні невизнаної республіки з Україною 7 січня. Після стрілянини двоє придністровців нібито опинилися на території України. Однак у Держприкордонслужбі України повідомили, що не фіксували таких інцидентів.

Додамо, що в середині грудня Молдова розпочала військові навчання у Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік Придністров'я.

 

 

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