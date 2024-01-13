РФ может готовить операцию по дестабилизации ситуации в Молдове, - ISW

В так называемом "министерстве госбезопасности" Приднестровья вчера, 12 января, опубликовали пресс-релиз, в котором утверждается, что молдавские спецназовцы якобы готовят "специальные боевые группы" для разрушения критически важных объектов, диверсий на военных объектах, а также захвата или уничтожения высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Аналитики ISW ранее сообщали, что МГБ – это организация, сотрудники которой, вероятно, получают приказы непосредственно из Москвы. МГБ и официальные лица Приднестровья ранее делали аналогичные, менее эскалационные заявления, вероятно, также в рамках усилий Кремля по созданию информационных условий, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове и оправдание любых будущих российских кампаний в регионе.

Инцидент на границе Приднестровья и Украины

Напомним, в среду, 10 января, непризнанное "министерство госбезопасности" Приднестровья сообщило о стрельбе на границе непризнанной республики с Украиной 7 января. После стрельбы двое приднестровцев якобы оказались на территории Украины. Однако в Госпогранслужбе Украины сообщили, что не фиксировали подобных инцидентов.

Добавим, что в середине декабря Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, который расположен неподалеку от Приднестровья.