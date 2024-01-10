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Придністров'я заявило про "стрілянину" на кордоні з Україною. ДПСУ каже, що нічого не фіксувала

Україна, Середа 10 січня 2024 20:38
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Придністров'я заявило про "стрілянину" на кордоні з Україною. ДПСУ каже, що нічого не фіксувала Фото: ДПСУ прокоментувала заяву Придністров'я про стрілянину (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький
Експерт: Андрій Демченко

Так зване Придністров'я заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною. Однак українська Держприкордонслужба подібних інцидентів не фіксувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "міністерства держбезпеки" Придністров'я та коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Сьогодні в так званому придністровському "МГБ" заявили, що 7 січня поблизу кордону з Україною стався інцидент зі стріляниною. Після стрілянини двоє придністровців нібито опинилися на території України.

В коментарі РБК-Україна Демченко заявив, що йому не відомо про якісь інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою, а заяви так званого "МГБ" можуть нести провокативний характер.

"Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява, так званого Придністров'я скоріше несе провокативний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість", - пояснив представник ДПСУ.

Що таке Придністров'я

Придністров'я або ПМР (повна назва Придністровська Молдовська Республіка) - невизнана самопроголошена держава на території Молдови. ПМР займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки.

ПМР оголосило свою "незалежність" у 1991 році, а у 2006 році придністровські сепаратисти захотіли приєднатися до РФ. Сьогодні на території ПМР перебувають так звані російські "миротворці", однак РФ незалежність Придністров'я також не визнає.

ПМР і війна в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну була загроза нападу російських військ з території Придністров'я.

Крім того, минулого року в ПМР заявляли про нібито запобігання "теракту", який нібито готувався за вказівкою СБУ. Як пояснювали в Центрі стратегічних комунікацій, Росія використовує Придністров'я для дестабілізації ситуації в Україні та Молдові.

Також подібні заяви в Україні вважають спробою маріонеткової влади ПМР заявити про свою "суб’єктність" і випросити більше допомоги від Москви.

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