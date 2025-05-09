РФ може за 2-3 роки наростити сили для війни в Європі, - прем'єр Нідерландів

Відповідну заяву він зробив під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", що пройде 9 травня в столиці Норвегії.

Прем'єр-міністр Нідерландів прокоментував повідомлення про посилення військової активності Росії поблизу кордону з Фінляндією, зокрема про будівництво нових залізниць.

Схооф вважає, що Росія може протягом двох-трьох років наростити військові сили на північноєвропейському кордоні, щоб розпочати ще одну війну.

"За кілька років Росія може розвинути достатній потенціал, щоб, можливо, розпочати ще одну війну, і це легко може статися на європейському континенті", - сказав прем'єр Нідерландів.

При цьому він додав, що не хоче нікого лякати і що "немає жодної гарантії, що буде напад з боку Росії". Але прем'єр наголосив, що Європа повинна активно працювати, щоб запобігти агресії з боку РФ.