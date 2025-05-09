РФ может за 2-3 года нарастить силы для войны в Европе, - премьер Нидерландов

Соответствующее заявление он сделал во время общения со СМИ перед встречей лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая пройдет 9 мая в столице Норвегии.

Премьер-министр Нидерландов прокомментировал сообщения об усилении военной активности России вблизи границы с Финляндией, в частности о строительстве новых железных дорог.

Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.

"За несколько лет Россия может развить достаточный потенциал, чтобы, возможно, начать еще одну войну, и это легко может произойти на европейском континенте", - сказал премьер Нидерландов.

При этом он добавил, что не хочет никого пугать и что "нет никакой гарантии, что будет нападение со стороны России". Но премьер подчеркнул, что Европа должна активно работать, чтобы предотвратить агрессию со стороны РФ.