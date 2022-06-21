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РФ мощно обстреляла Лисичанск, возле Сиротиного ВСУ сдержали штурм, - Гайдай

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Луганская область, Вторник 21 июня 2022 08:23
РФ мощно обстреляла Лисичанск, возле Сиротиного ВСУ сдержали штурм, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска мощно обстреляли город Лисичанск Луганской области. Сейчас устанавливается количество жертв, при этом украинские бойцы сдержали штурм врага возле Сиротиной и Белой Горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день.

"Применялась авиация. Разрушено более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент найдено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Окончательное количество жертв устанавливаем, потому что вчера по городу практически невозможно было безопасно передвигаться", - пишет Гайдай.

Он отметил, что также серьезные разрушения в Горном, где повреждены 13 домов, Новоивановке - семь, во Врубовке разрушен лицей.

Тем временем в промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои - россияне попали в здание И проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов.

Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцевому, Белогоровке и горному.

Также продолжаются бои вблизи Николаевки.

Напомним, вчера стало известно, что бои с российскими войсками за Северодонецк ведутся уже в промышленной зоне. Украинская сторона контролирует только территорию завода "Азот".

Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над населенным пунктом Метелкиное под Северодонецком.

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Вооруженные силы Украины Луганск Лисичанск
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