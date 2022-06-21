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РФ потужно обстріляла Лисичанськ, біля Сиротиного ЗСУ стримали штурм, - Гайдай

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Луганська область, Вівторок 21 червня 2022 08:23
РФ потужно обстріляла Лисичанськ, біля Сиротиного ЗСУ стримали штурм, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська потужно обстріляли місто Лисичанськ Луганської області. Наразі встановлюється кількість жертв, при цьому українські бійці стримали штурм ворога біля Сиротиного та Білої Гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день.

"Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", - пише Гайдай.

Він зазначив, що також серйозні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці - сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Тим часом у промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої - росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському.

Також тривають бої поблизу Миколаївки.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що бої з російськими військами за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українська сторона контролює лише територію заводу "Азот".

Раніше повідомлялося, що українські військові втратили контроль над населеним пунктом Метьолкіне під Сєвєродонецьком.

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Збройні сили України Луганськ Лисичанськ
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