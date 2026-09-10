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РФ могла умисно скерувати дрон у напрямку літака Зеленського, - посол Молдови

09:10 10.09.2026 Чт
2 хв
З'явилися нові неочікувані деталі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Російський безпілотник, який порушив повітряний простір Молдови 8 вересня, міг летіти в напрямку літака президента України Володимира Зеленського цілеспрямовано.

Таку версію озвучив посол Молдови у США Владислав Кульмінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як стверджує дипломат, уряд Молдови наразі не вважає інцидент випадковістю.

Він також наголосив, що вкрай важко повірити у випадковий політ російського реактивного дрона над територією країни саме в той момент, коли літак українського президента перебував в аеропорту.

"Найімовірніше, це не випадковість, оскільки ми не віримо, що реактивний безпілотник просто так залетів на територію Молдови з метою ведення розвідки саме тоді, коли літак президента України перебував на землі в аеропорту", - сказав Кульмінський.

Водночас посол підкреслив, що остаточні висновки робити зарано, оскільки розслідування інциденту триває.

Інцидент з літаком Зеленського та дроном РФ у Молдові

В уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України Володимира Зеленського з їхньої країни до Норвегії 8 вересня відбувся із затримкою через російський дрон в повітряному просторі країни.

У Кишиневі пояснили, що повітряний простір Молдови у цей період довелося тимчасово закрити через появу безпілотника. Через це виліт Зеленського до Осло відклали.

Дозвіл на виліт надали після того, як стало відомо, що російський дрон упав і вибухнув поблизу села Старі Михайлени в Ришканському районі. Місце падіння розташовувалося приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.

Загалом через повітряну тривогу в аеропорту затримали три рейси на виліт і чотири рейси на прибуття.

Спочатку про інцидент із літаком Зеленського на шляху до Норвегії повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

"Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся", - заявив глава уряду Норвегії.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяМолдоваНорвегіяАтака дронів