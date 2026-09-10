РФ могла умисно скерувати дрон у напрямку літака Зеленського, - посол Молдови

Інцидент з літаком Зеленського та дроном РФ у Молдові

В уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України Володимира Зеленського з їхньої країни до Норвегії 8 вересня відбувся із затримкою через російський дрон в повітряному просторі країни.

У Кишиневі пояснили, що повітряний простір Молдови у цей період довелося тимчасово закрити через появу безпілотника. Через це виліт Зеленського до Осло відклали.

Дозвіл на виліт надали після того, як стало відомо, що російський дрон упав і вибухнув поблизу села Старі Михайлени в Ришканському районі. Місце падіння розташовувалося приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.

Загалом через повітряну тривогу в аеропорту затримали три рейси на виліт і чотири рейси на прибуття.

Спочатку про інцидент із літаком Зеленського на шляху до Норвегії повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

"Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся", - заявив глава уряду Норвегії.