РФ могла перекинути війська з Херсонської у Харківську область. Що кажуть у ЗСУ

Росіяни могли перекинути війська з Херсонської у Харківську область. У ЗСУ зазначають, що на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
"З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері, дій військ противника на операційній зоні ОСУВ "Таврія" не виявлено", - сказав речник.
За його словами, немає ознак формування наступальних угруповань у зоні угруповування "Таврія".
"Ну, і в принципі інших змін в характері дій тут немає", - додав Лиховій.
Нещодавно Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти, ймовірно, перекидають сили з Херсонської області у Харківську. Причиною цього були великі втрати ворога на Харківському напрямку.
За даними ЦНП, росіяни перекидають деякі частини своїх військ, а також операторів дронів.
Варто додати, що, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, на Харківському напрямку за добу відбулося 20 бойових зіткнень. Бої зосередилися у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
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