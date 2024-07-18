RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ могла перебросить войска из Херсонской в Харьковскую область. Что говорят в ВСУ

Фото: в ВСУ прокомментировали возможный переброс войск РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне могли перебросить войска из Херсонской в Харьковскую область. В ВСУ отмечают, что на юге не фиксируется изменений в составе вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника на операционной зоне ОСГВ "Таврия" не обнаружено", - сказал спикер.

По его словам, нет признаков формирования наступательных группировок в зоне группировки "Таврия".

"Ну и в принципе других изменений в характере действий здесь нет", - добавил Лиховий.

 

Что этому предшествовало

Недавно Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты, вероятно, перекидывают силы из Херсонской области в Харьковскую. Причиной этого были большие потери врага на Харьковском направлении.

По данным ЦНП, россияне опрокидывают некоторые части своих войск, а также операторов дронов.

Следует добавить, что, по последним данным Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении за сутки произошло 20 боевых столкновений. Бои сосредоточились в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВолчанскХарьковВойна в Украине