РФ могла перебросить войска из Херсонской в Харьковскую область. Что говорят в ВСУ

"По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника на операционной зоне ОСГВ "Таврия" не обнаружено", - сказал спикер.

По его словам, нет признаков формирования наступательных группировок в зоне группировки "Таврия".

"Ну и в принципе других изменений в характере действий здесь нет", - добавил Лиховий.