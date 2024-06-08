Окупанти перекидають війська з Херсонської області у Харківську

Росіяни, які зазнають значних втрат на Харківському напрямку, поповнюють їх, перекидаючи війська з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів.

"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону Маргелова”, аби поповнити втрати", - констатують у ЦНС.

Крім того, місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

Ситуація у Харківській області

Російські війська з 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області. На даний момент бойові дії продовжуються на Вовчанському напрямку і в районі села Липці.

При цьому у Держприкордонслужбі не виключають можливості розширення зони бойових дій на кордоні з РФ, у тому числі в районі Сумської області.

Ситуація на Харківському напрямку на 8 червня (deepstatemap.live)

Додамо, що за останніми даними Генштабу, на фронті минулої доби сталося 101 бойове зіткнення. З початку цієї доби зафіксовано вже 34 бойові зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку.