СБУ уразила 7 літаків росіян на аеродромі "Саки" в Криму

На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень у межах 40-денної операції впливу на РФ.

На військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися дрони "Шахед" та авіаційне обладнання.

Військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму.

Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

Інші удари по Криму

За інформацією командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бовді, ДРОНИ СБС протягом ночі 3 липня результативно відпрацьовали по 48 цілях ворога. Серед них: