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СБУ поразила 7 самолетов россиян на аэродроме "Саки" в Крыму

13:24 03.07.2026 Пт
2 мин
Украинские дроны атаковали сразу два аэродрома в Крыму
aimg Татьяна Степанова
Фото: СБУ второй раз через неделю ударила по ангарам с истребителями в Крыму (Getty Images)

Дроны Службы безопасности Украины второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработала по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.

Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за неделю в рамках 40-дневной операции влияния на РФ.

На военном аэродроме "Гвардейское" поражены два ангара, в которых хранились дроны "Шахед" и авиационное оборудование.

Военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму.

Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, наносящие ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивающие действия российской группировки на южном направлении.

Другие удары по Крыму

По информации командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бовди, ДРОНЫ СБС в течение ночи 3 июля результативно отработали по 48 целям врага. Среди них:

  • электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС, н.п. Окуновка;
  • электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут", н.п. Черноморское;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск", н.п. Белогорск;
  • электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", н.п. Выпасное;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия", н.п. Ключи;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка", н.п. Винницкая;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым", н.п. Старый Крым;
  • электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", н.п. Карьерное;
  • газовая компрессорная станция "Ключи", н.п. Ключи;
  • ЗРК "ТОР-М2", н.п. Смирново, Запорожская обл.

40-дневная операция влияния на Россию

Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Все удары СБУ с этого дня являются частью этой масштабной операции.

В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.

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