РФ за минулий рік закупила чипів зі США та Європи на понад 1 млрд доларів, - Bloomberg

Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року було вироблено американськими та європейськими компаніями.

До їх числа входили:

Intel Corp;

Advanced Micro Devices;

Analog Devices Inc;

Infineon Technologies AG;

STMicroelectronics NV;

NXP Semiconductors NV.

"Немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології в Росію, звідки їх відправили і коли було вироблено товари", - йдеться в матеріалі.

Компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у Росії, коли вибухнула війна, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій. Вони заявили, що працюють над протидією незаконному витоку товарів, зокрема спільно з відповідними органами.

Як РФ отримує іноземні чипи

Bloomberg вказує, що ця торгівля підкреслює труднощі, з якими стикаються США і Європейський союз під час припинення поставок високих технологій для військової машини Росії внаслідок неодноразових раундів санкцій.

Це дозволило Росії продовжувати виробництво бойових танків та іншої зброї, включно з ракетами. Переважна більшість технологій потрапляє в Росію шляхом реекспорту з третіх країн, включно з Китаєм, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

США та ЄС працюють над тим, щоб заблокувати ці маршрути, приділяючи особливу увагу списку високопріоритетних товарів подвійного призначення та передових товарів, які виявлено в російській зброї в Україні або які мають вирішальне значення для її виробництва.

Що ще відомо про постачання чипів в обхід санкцій

ЄС наразі працює над новим пакетом санкцій, і кілька держав-членів підштовхують блок зробити більше для придушення компаній у третіх країнах, а також торговельних операцій, які відбуваються в блоці в рамках цих пропозицій.

Дистриб'ютори контролюють значну частину продажів галузі мікросхем, і у них, у свою чергу, буде кілька постачальників. Виробники не завжди зобов'язані відстежувати, куди потрапляє їхня продукція після продажу цим компаніям, хоча деякі конкретні чіпи військового призначення повинні документально відстежуватися.

Загалом митні дані засвідчили, що за перші дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала чіпсів на суму 1,7 мільярда доларів, зокрема на суму 1,2 мільярда доларів, вироблену загалом 20 компаніями.

"На частку дрібних виробників, зокрема з Європи і США, ймовірно, припадають чіпи на суму 500 мільйонів доларів", - пише Bloomberg.

Санкції частково працюють

До топ-20 також увійшли невелика кількість китайських виробників і тайванська компанія Realtek Semiconductor Corp., причому Росія імпортувала продукцію останньої на суму близько 17 мільйонів доларів.

Немає жодних ознак того, що тайванська компанія експортувала чіпи безпосередньо в Росію або знала, що її товари опинилися там.

Митна вартість торгівлі високопріоритетними товарами, можливо, трохи знизилася в другій половині минулого року, що дає змогу припустити, що зусилля США, ЄС і союзників із "Великої сімки" із забезпечення дотримання санкцій щодо Росії, можливо, починають приносити результати, хоча й залишаються вищими за довоєнний рівень.

Як виправдовуються виробники чипів

Intel заявила, що дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій, а її контракти вимагають, щоб клієнти та дистриб'ютори дотримувалися тих самих правил. Компанія проявляє нульову терпимість до обходу своїх вимог.

Представник AMD заявив, що компанія реалізує програми, що запобігають і виправляють післяпродажне переміщення продуктів AMD у незаконні канали та всередині них. Вона діятиме негайно у відповідь на будь-яку інформацію про продажі в зонах з обмеженим доступом, і змусить дистриб'юторів і клієнтів зробити те саме.

Компанія Texas Instruments заявила, що будь-які поставки її продукції в Росію є незаконними і несанкціонованими. Спеціальна група контролює продаж і відвантаження продукції, і компанія вживає заходів, якщо дізнається, що дистриб'ютори і клієнти не дотримуються законів про експортний контроль.

Росія обходить санкції

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно п'ять країн, спільно з європейськими правоохоронцями, розкрили мережу з ухилення Росією від експортних санкцій. У результаті проведеної операції було заарештовано трьох людей.