РФ менше б'є по Авдіївці, на захід від міста від обстрілів загинули двоє людей, - Барабаш

Російські війська стали менше бити по Авдіївці в Донецькій області. Однак унаслідок ворожого обстрілу на захід від міста загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону .

Обстріли Авдіївки

Він пояснив, що наразі прослідковується тенденція на зменшення обстрілів Авдіївки, їх було менше ніж вчора.

"Сьогодні ще їх менше було, це суто по громаді. Чого не скажеш звичайно по позиціях, там менше обстрілів не стає, вони не вщухають ні вдень, ні вночі", - сказав Барабаш.

За його словами, на це навіть не вплинув дощ, який пішов в районі обіду. Росіяни все одно гатять навколо міста.

Загиблі внаслідок удару по Первомайському

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації пояснив, що останні пару днів вони "насипають" південніше від Авдіївки, також більше уваги до Первомайського.

Фото: Первомайське (deepstatemap.live)

Він сказав, що сьогодні там загинуло дві цивільні особи.

В Авдіївці під завалами є тіла загиблих

"У нас доба минула без поранених, без загиблих. Ну і одне, що тільки з'явилось повідомлення, що скоріш за все в наслідку авіаракетного удару 14 числа під завалами ще одна людина", - сказав очільник міста.

Він пояснив, що за період загострення в Авдіївці під завалами є чотири людини. На уточнювальне запитання він пояснив, що йдеться про людей, які загинули, а їх тіла і досі перебувають під завалами.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, з початку минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку у Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

За даними Генштабу, у районі Авдіївки минулого тижня війська РФ здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Северного, Невельського, Нетайлово та Первомайського Донецької області.

Тим часом, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитися на "биття у бетонну стіну".