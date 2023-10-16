РФ меньше бьет по Авдеевке, к западу от города от обстрелов погибли два человека, - Барабаш

Российские войска стали меньше бить по Авдеевке в Донецкой области. Однако в результате вражеского обстрела к западу от города погибло два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона .

Обстрелы Авдеевки

Он пояснил, что сейчас прослеживается тенденция на уменьшение обстрелов Авдеевки, их было меньше чем вчера.

"Сегодня еще их меньше было, это чисто по общине. Чего не скажешь конечно по позициям, там меньше обстрелов не становится, они не утихают ни днем, ни ночью", - сказал Барабаш.

По его словам, на это даже не повлиял дождь, который пошел в районе обеда. Россияне все равно палят вокруг города.

Погибшие в результате удара по Первомайскому

Начальник Авдеевской городской военной администрации объяснил, что последние пару дней они "насыпают" южнее Авдеевки, также больше внимания к Первомайскому.

Фото: Первомайское (deepstatemap.live)

Он сказал, что сегодня там погибли два гражданских лица.

В Авдеевке под завалами есть тела погибших

"У нас сутки прошли без раненых, без погибших. Ну и одно, что только появилось сообщение, что скорее всего в результате авиаракетного удара 14 числа под завалами еще один человек", - сказал глава города.

Он пояснил, что за период обострения в Авдеевке под завалами есть четыре человека. На уточняющий вопрос он пояснил, что речь идет о людях, которые погибли, а их тела до сих пор находятся под завалами.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, с начала прошлой недели российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе остается напряженной.

По данным Генштаба, в районе Авдеевки на прошлой неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

Между тем, как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытка россиян наступать на город может превратиться в "биение в бетонную стену".