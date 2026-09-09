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РФ майже добу тероризує Миколаїв: двоє загиблих, серед поранених 1-річна дитина

18:43 09.09.2026 Ср
2 хв
Країна-агресорка масовано обстрілює місто
aimg Олена Бджола
Фото: Росія атакує Миколаїв майже добу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У Миколаєві після обіду 9 вересня від російських ударів загинули двоє людей. Багато постраждалих, серед яких - немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова у Telegram та ДСНС України у Facebook.

Росія тероризує Миколаїв

За словами Решетілова, двоє людей загинули внаслідок ворожих атак по Миколаєву 9 вересня після обіду.

"Попередньо, дев’ятеро людей постраждали. Серед них - однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - уточнив він.

Інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані, каже чиновник. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Майже добу Росія тероризує Миколаїв та область. За кожною такою атакою - людські життя, біль родин і наших громад", - зазначив Решетілов.

РФ знову ударила по Миколаєву

Пізніше у ДСНС України повідомили, що росіяни знову б’ють по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігалися овочі, та відділення пошти.

Фото: Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів у Миколаєві (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

На місці влучання виникла пожежа. Постраждалих немає, кажуть у ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що торговий центр "Метро" у Миколаєві тимчасово припинив роботу після пошкодження внаслідок атаки російського дрону 8 вересня.

Також повідомлялося, що увечері 8 вересня російські війська завдали удару по Миколаєву. Внаслідок атаки постраждав гіпермаркет "Метро" – у будівлі вибило шибки та пошкодило дах.

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МиколаївВійна Росії проти УкраїниДрони