РФ майже добу тероризує Миколаїв: двоє загиблих, серед поранених 1-річна дитина

Росія тероризує Миколаїв

За словами Решетілова, двоє людей загинули внаслідок ворожих атак по Миколаєву 9 вересня після обіду.

"Попередньо, дев’ятеро людей постраждали. Серед них - однорічний хлопчик. Дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - уточнив він.

Інші постраждалі перебувають у стані різного ступеня тяжкості та госпіталізовані, каже чиновник. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Майже добу Росія тероризує Миколаїв та область. За кожною такою атакою - людські життя, біль родин і наших громад", - зазначив Решетілов.

РФ знову ударила по Миколаєву

Пізніше у ДСНС України повідомили, що росіяни знову б’ють по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігалися овочі, та відділення пошти.

Фото: Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів у Миколаєві (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

На місці влучання виникла пожежа. Постраждалих немає, кажуть у ДСНС.