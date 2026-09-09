РФ почти сутки терроризирует Николаев: двое погибших, среди раненых 1-летний ребенок

В Николаеве после обеда 9 сентября от российских ударов погибли два человека. Много пострадавшие, среди которых - младенец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова в Telegram и ГСЧС Украины в Facebook.
По словам Решетилова, два человека погибли в результате вражеских атак по Николаеву 9 сентября после обеда.
"Предварительно, девять человек пострадали. Среди них - годовалый мальчик. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - уточнил он.
Остальные пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести и госпитализированы, говорит чиновник. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
"Почти сутки Россия терроризирует Николаев и область. За каждой такой атакой - человеческие жизни, боль семей и наших громад", - отметил Решетилов.
Позже в ГСЧС сообщили, что россияне снова бьют по гражданской инфраструктуре Николаева.
Под ударом оказались складские помещения, где хранились овощи, и отделение почты.
Фото: Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Николаеве (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
На месте попадания возник пожар. Пострадавших нет, говорят в ГСЧС.
Ранее РБК-Украина писало, что торговый центр "Метро" в Николаеве временно прекратил работу после повреждения в результате атаки российского дрона 8 сентября.
Также сообщалось, что вечером 8 сентября российские войска нанесли удар по Николаеву. В результате атаки пострадал гипермаркет "Метро" - в здании выбило стекла и повредило крышу.