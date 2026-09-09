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РФ почти сутки терроризирует Николаев: двое погибших, среди раненых 1-летний ребенок

18:43 09.09.2026 Ср
2 мин
Страна-агрессор массированно обстреливает город
aimg Елена Бджола
Фото: Россия атакует Николаев почти сутки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В Николаеве после обеда 9 сентября от российских ударов погибли два человека. Много пострадавшие, среди которых - младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова в Telegram и ГСЧС Украины в Facebook.

Россия терроризирует Николаев

По словам Решетилова, два человека погибли в результате вражеских атак по Николаеву 9 сентября после обеда.

"Предварительно, девять человек пострадали. Среди них - годовалый мальчик. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - уточнил он.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести и госпитализированы, говорит чиновник. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Почти сутки Россия терроризирует Николаев и область. За каждой такой атакой - человеческие жизни, боль семей и наших громад", - отметил Решетилов.

РФ снова ударила по Николаеву

Позже в ГСЧС сообщили, что россияне снова бьют по гражданской инфраструктуре Николаева.

Под ударом оказались складские помещения, где хранились овощи, и отделение почты.

Фото: Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Николаеве (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

На месте попадания возник пожар. Пострадавших нет, говорят в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что торговый центр "Метро" в Николаеве временно прекратил работу после повреждения в результате атаки российского дрона 8 сентября.

Также сообщалось, что вечером 8 сентября российские войска нанесли удар по Николаеву. В результате атаки пострадал гипермаркет "Метро" - в здании выбило стекла и повредило крышу.

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