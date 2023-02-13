РФ массово заселяє військових у школах окупованої Луганської області

Російське окупаційне командування масово заселяє своїх підлеглих в шкільні навчальні заклади в окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними відомства, дітей примусово переводять на дистанційну форму навчання, а в школи натомість поселяють окупантів. Як заявляють окупанти, діти переходять на "дистанційку" для того, щоб уникнути розповсюдження респіраторних інфекцій.

Про те у ЦНС заявляють, що в окупантів виникли складнощі та проблеми з розселенням новоприбулих солдатів. Тому їх доводиться заселяти у звільнені школи.

"Зауважимо, що йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається", - пише ЦНС.