РФ массово заселяет военных в школах оккупированной Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, детей принудительно переводят на дистанционную форму обучения, а в школы поселяют оккупантов. Как заявляют оккупанты, дети переходят на "дистанционку" для того, чтобы избежать распространения респираторных инфекций.

Об этом в ЦНС заявляют, что у оккупантов возникли сложности и проблемы с расселением новоприбывших солдат. Поэтому их приходится заселять в уволенные школы.

"Заметим, что речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а именно о тыловых регионах, где боевых действий не происходит", - пишет ЦНС.