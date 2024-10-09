РФ масово вдарила по Харкову, а Байден скасував візит до Німеччини: новини за 8 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

У Сумах чули вибухи, військові фіксували рух керованих авіабомб ворога у бік населеного пункту.

Сили оборони відпрацювали по ворожому ЗРК "Оса" за 10 млн доларів, після знищення ворожого ЗРК, росіяни шукають нове прикриття.

Сирський обговорив з головою армії США реалізацію плану перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльзом Брауном.

Окрему увагу було приділено реалізації воєнної складової плану перемоги президента України, а також підготовці до 25-го засідання у форматі “Рамштайн”. Генерал Чарльз Браун підтвердив цілковиту підтримку США та готовність продовжувати практичну допомогу у боротьбі з російським агресором.

ДБР завершило розслідування щодо підробки документів ексвоєнкомом Борисовим, - джерело

За даними слідства, колишній керівник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов на початку грудня 2022 року виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. У ході розслідування було встановлено, що він підробив медичний документ для виїзду за межі України.

Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти гібридних загроз з боку Росії

Нові заходи націлені на боротьбу з гібридними загрозами, включно з втручанням у виборчі процеси, саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.

Також до списку загроз входять маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії, які посилилися останнім часом на території Європи.

"Хезболла" запустила більше сотні ракет по півночі Ізраїля

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що зафіксували 105 запусків із території Лівану. Під ударом опинилося місто Хайфа та її передмістя. Більшість вдалося перехопити. Втім, є і руйнування.

Місцеві ЗМІ назвали обстріл Хайфи найсильнішим із початку війни 7 жовтня 2023 року.

Під Кривим Рогом знайшли мертвим екс-гендиректора ЦГЗК

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Андрія Шевчика. Він є колишнім гендиректором Центрального гірничо-збагачувального комбінату, а також раніше балотувався у мери Кривого Рогу. Тіло чоловіка знайшли на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі. Місцеві медіа пишуть, що чоловік, попередньо, застрелився з рушниці. Тим часом правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

СБУ затримала кремлівського ідеолога Чистіліна, причетного до агресії РФ проти України

Чистілін був помічником Сергія Глазьєва, ексрадника президента РФ, і брав активну участь у підготовці інформаційних кампаній на підтримку захоплення Криму, Донецької та Луганської областей.

З 2016 по 2024 роки він готував аналітичні матеріали для Кремля, які виправдовували збройну агресію та сприяли інтеграції тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Скільки КНДР може направити своїх солдатів в Україну: ЗМІ дізнались, як це може відбутись

Ймовірно, Північна Корея направить свої регулярні війська в Україну на підтримку РФ. Про це свідчить те, що північнокорейські військові вже були помічені на окупованих територіях під виглядом так званих "радників".

Не буде на "Рамштайні"? Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини. Це пов'язано з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон", президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини і Анголи", - сказано у повідомленні.

Окупанти вдарили КАБами по Харкову: є загиблі

Російські окупанти 8 жовтня увечері атакували Харків керованими авіабомбами. Є загиблі.

"Попередньо удар КАБом по багатоповерхівці у Київському районі", - повідомив міський голова.

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